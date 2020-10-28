Встреча команд состоится во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдёт 29 октября, в четверг.
В первом туре москвичи сыграли вничью в гостях с "Вольфсбергом". "Динамо" на старте турнира также набрало одно очко, сыграв вничью с "Фейеноордом".
"Будет тяжёлый и напряжённый матч. Важно использовать моменты, которые мы создадим. Нам важна стабильность в игре. Того, чего нам не хватало в прошлом году. Если будем слушать дифирамбы, можем стать мягкотелыми", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
Гончаренко: матч с загребским "Динамо" будет тяжёлым и напряжённым
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с загребским "Динамо".
Фото: Sportbox
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