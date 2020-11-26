"Думаю, мы смотрелись сегодня хорошо и могли выиграть, но не использовали свои моменты.
0 побед в 16 матчах ЛЕ и ЛЧ? Просто уровень Европы чуть выше, чем российский, поэтому где-то нам не хватает. А так – смотримся неплохо, – заявил Марадишвили в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что встреча между ЦСКА и "Фейеноордом" завершилась нулевой ничьей. По итогам 4-х туров "армейцы" занимают 4-е место в группе К, имея в своем активе 3 очка.
Марадишвили в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провел 14 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом и получил 6 желтых карточек.
"Уровень Европы чуть выше, чем российский. А смотримся неплохо". Марадишвили - о матче с "Фейеноордом"
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился эмоциями после матча с "Фейеноордом" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!