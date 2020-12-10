"Лестер" победил дома АЕК, "Тоттенхэм" выиграл у "Антверпена", "Милан" в Праге переиграл "Спарту"

Завершились матчи 6 тура группового турнира Лиги Европы.
Фото: AFP
В рамках 6 тура Лиги Европы "Лестер" обыграл АЕК 2:0, "Тотенхэм" с тем же счетом победил "Антверпен", "Милан" выиграл в гостях у пражской "Спарты" 1:0.

Английский "Лестер" добыл победу над АЕКом Массимо Карреры даже без участия супербомбардира Джейми Варди, оставшегося в запасе. Голы Ундера на 12-й и Барнса на 14-й минутах матча установили окончательный счет. Гости не сумели нанести в ответ ни одного удара в створ.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью своих звезд в матче за первое место в группе беречь не стал - и на 57-й минуте игры Карлос Винисиус Мораис забил первый мяч в ворота бельгийского "Антверпена" с подачи Гарета Бэйла. Итоговый счет установил Джовани Ло Чельсо на 71-й минуте, Харри Кейн записал на свой счет ассистентский балл. И в этой встрече гости британского клуба также ни разу не пробили в створ.

У "Милана" отсутствовал из-за травмы Златан Ибрагимович, но красно-черные справились и без него. Единственный гол в матче забил норвежский форвард гостей Йенс Хауге на 23-й минуте. На 77-й минуте игры прямую красную карточку получил центральный защитник пражан Доминик Плехаты.


Лига Европы

6 тур


Лестер Сити – АЕК Афины 2:0 (2:0)

Голы: Ундер, 12, Барнс, 14.


Тоттенхэм – Антверпен 2:0 (0:0)

Голы: Мораис, 56, Ло Чельсо, 71


Спарта П – Милан 0:1 (0:1)

Гол: Хауге, 23

Удаление: Плехаты, 77

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Теги: Лестер Тоттенхэм АЕК Антверпен Милан Спарта
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