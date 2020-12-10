В рамках 6 тура Лиги Европы "Лестер" обыграл АЕК 2:0, "Тотенхэм" с тем же счетом победил "Антверпен", "Милан" выиграл в гостях у пражской "Спарты" 1:0.
Английский "Лестер" добыл победу над АЕКом Массимо Карреры даже без участия супербомбардира Джейми Варди, оставшегося в запасе. Голы Ундера на 12-й и Барнса на 14-й минутах матча установили окончательный счет. Гости не сумели нанести в ответ ни одного удара в створ.
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью своих звезд в матче за первое место в группе беречь не стал - и на 57-й минуте игры Карлос Винисиус Мораис забил первый мяч в ворота бельгийского "Антверпена" с подачи Гарета Бэйла. Итоговый счет установил Джовани Ло Чельсо на 71-й минуте, Харри Кейн записал на свой счет ассистентский балл. И в этой встрече гости британского клуба также ни разу не пробили в створ.
У "Милана" отсутствовал из-за травмы Златан Ибрагимович, но красно-черные справились и без него. Единственный гол в матче забил норвежский форвард гостей Йенс Хауге на 23-й минуте. На 77-й минуте игры прямую красную карточку получил центральный защитник пражан Доминик Плехаты.
Лига Европы
6 тур
Лестер Сити – АЕК Афины 2:0 (2:0)
Голы: Ундер, 12, Барнс, 14.
Тоттенхэм – Антверпен 2:0 (0:0)
Голы: Мораис, 56, Ло Чельсо, 71
Спарта П – Милан 0:1 (0:1)
Гол: Хауге, 23
Удаление: Плехаты, 77
"Лестер" победил дома АЕК, "Тоттенхэм" выиграл у "Антверпена", "Милан" в Праге переиграл "Спарту"
Завершились матчи 6 тура группового турнира Лиги Европы.
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!