Мусаев отметил, что "Краснодар" ждет сложный матч. По его словам, "Динамо" является неудобным соперником.
"Мы рады возобновлению сезона. Нас ожидает очень сложный поединок. Ни одной команде в Европе не было бы удобно играть с "Динамо". Настраиваемся на тяжелый бой и сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков", - сказал Мусаев.
Отметим, что первая игра двухматчевого противостояния пройдет 18 февраля. "Краснодар" примет соперника на своем поле. Начало матча - в 20.55 мск.
Источник: Sport24
Мусаев: ни одной команде в Европе не было бы удобно играть с загребским "Динамо"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о противостоянии с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: "Краснодар"
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