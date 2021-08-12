"Я ожидал такого результата, но не ожидал, что судья так хочет помочь хозяевам. Мы рады победе, хотя мы очень маленький клуб. Счастливы победе и ждем нового соперника. Не хочу много говорить о судье, так как героями матча стали мои игроки. Они провели матч в очень тяжелых условиях", - приводит слова Папшуна Р-Спорт.
"Ракув" победил "Рубин" в дополнительное время ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций со счетом 1:0. Первый матч в Польше завершился со счетом 0:0. На 106-й минуте защитник "Рубина" Илья Самошников получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Через 5 минут после удаления нападающий "Ракува" Владислав Гутковский забил мяч в ворота казанской команды. В конце второго экстра-тайма игрок "Рубина" Сеад Хакшабанович не сумел реализовать пенальти.
В последнем раунде отбора нового еврокубкового турнира польский клуб сыграет против бельгийского "Гента". Первый матч пройдет 19 августа, ответный - 26 августа. Победитель по сумме двух матчей выйдет в групповой этап Лиги конференций.
Главный тренер "Ракува": не ожидал, что судья так хочет помочь "Рубину"
Наставник польского "Ракува" Марек Папшун после победы над "Рубином" (1:0) в ответной игре 3-го раунда отбора Лиги конференций обвинил арбитра встречи в предвзятости к хозяевам поля.
Фото: "Getty Images"
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