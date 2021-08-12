Главный тренер "Ракува": не ожидал, что судья так хочет помочь "Рубину"

Наставник польского "Ракува" Марек Папшун после победы над "Рубином" (1:0) в ответной игре 3-го раунда отбора Лиги конференций обвинил арбитра встречи в предвзятости к хозяевам поля.

Фото: "Getty Images"