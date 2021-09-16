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Прудников - о "Спартаке": если каждые три месяца менять тренера, это к хорошему не приведет

Экс-игрок "Спартака" Александр Прудников прокомментировал поражение "красно-белых" от "Легии" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы (0:1).
Фото: "Спартак"
Прудников отметил, что "Спартак" должен был обыгрывать "Легию" в стартовом матче Лиги Европы. Также он поделился мнением о том, нужно ли руководству московского клуба уволить Руя Виторию с поста наставника команды.

"Считаю, что "Легию", при всем уважении к этой команде, должны были побеждать. Я не знаю, как сейчас готов соперник "Спартака", не знаю, как готовы "красно-белые". Но, честно говоря, по поводу этого результата очень жаль. Нужна ли команде смена главного тренера? Без понятия. Я ведь в команде не нахожусь. Но если каждые три месяца менять тренера, это тоже к хорошему не приведет", - сказал Прудников.

Отметим, что следующий матч в Лиге Европы "Спартак" проведет в конце текущего месяца. 30 сентября "красно-белые" сыграют в гостях с "Наполи" в рамках второго тура групповой стадии ЛЕ.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Прудников Спартак
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