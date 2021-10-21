- Преимущество "Лестера" было по подбору игроков на каждой позиции. Поэтому гости и победили. Что касается качества игры "Спартака", то сложно говорить о качестве, когда проигрываешь. Рассказов? Думаю, тренер разберет, как он сыграл, - передает слова Семина "Чемпионат".
Московский "Спартак" проиграл на своем поле английскому "Лестеру" со счетом 3:4 в матче 3 тура группового этапа Лиги Европы. В первом тайме Александр Соболев и Джордан Ларссон установили счет 2:0 в пользу хозяев, но еще до перерыва Патсон Дака отыграл один гол, а во втором тайме забил еще трижды, оформив покер. Гол Соболева в концовке встречи установил итоговый счет 3:4. Часть голов английский клуб забил после позиционных ошибок защитника "Спартака" Николая Рассказова. По ходу третьего тура Лиги Европы москвичи занимают в турнирной таблице третье место с 3 набранными очками, у находящегося на четвертой позиции "Наполи" 1 очко и игра в запасе.
Семин прокомментировал поражение "Спартака" от "Лестера" в Лиге Европы
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин высказал мнение о матче 3 тура Лиги Европы "Спартак" - "Лестер" (3:4).
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