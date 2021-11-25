Напомним, что накануне Умяров и Литвинов помогли "Спартаку" победить "Наполи" в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы (2:1).
Витория похвалил обоих полузащитников за выступление в матче с "Наполи". По словам тренера, эти футболисты проявляют сильный характер и хорошие игровые качества.
"Они показывают фантастическую игру. Также и Игнатов, также и вся команда. Это молодые парни, они показывают отличный характер, отличные качества. <...> Отдельно отмечу: нет более или менее значительных игроков. Те, о ком вы спросили, - это будущее "Спартака" и сборной России", - сказал Витория.
Источник: Спорт-Экспресс
Витория: Умяров и Литвинов - будущее "Спартака" и сборной России
Главный тренер "Спартака" Руй Витория высказался о полузащитниках команды Наиле Умярове и Руслане Литвинове.
Фото: "Спартак"