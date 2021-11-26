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Каррера: думаю, "Спартак" сможет выйти из группы. Их игра в Лиге Европы убедительна

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил шансы москвичей на выход из группы в Лиге Европы.
Фото: Getty images
"Думаю, "Спартак" сможет выйти из группы. Их игра в Лиге Европы убедительна. А успех в матче с "Наполи" поможет исправить ситуацию в чемпионате", - сказал Каррера.

"Спартак" в группе C занимает 2-е место, набрав в 5 матчах 7 очков. Этот квартет единолично возглавляет "Лестер" (8 очков), на третьем месте идет "Наполи" (7), замыкает группу "Легия" (6). Первое место в группе Лиги Европы дает прямую путевку в 1/8 финала турнира, вторая строчка - выход в раунд стыковых матчей Лиги Европы, а третья строчка - выход в 1/16 финала Лиги конференций.

В последнем туре "Спартак" в гостях сыграет с "Легией", а "Наполи" на своем поле примет "Лестер". Оба матча состоятся 9 декабря.

Источник: Sport24


Теги: Каррера Спартак
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