Стало известно, сколько болельщиков "Зенита" поддержат команду в выездном матче с "Бетисом"

В "Зените" рассказали, сколько болельщиков команды посетят ответный матч плей-офф Лиги Европы с "Бетисом".

Фото: "Зенит"





Напомним, что на прошлой неделе "Зенит" уступил "Бетису" в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Игра прошла на поле петербургской команды и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе "Зенита" голами отметились Артем



Ответный матч плей-офф Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом" состоится в Испании в четверг, 24 февраля.



Источник: "В Севилье на матче с "Бетисом" ожидается до 250 наших болельщиков", - заявили в пресс-службе " Зенита ".Напомним, что на прошлой неделе "Зенит" уступил "Бетису" в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Игра прошла на поле петербургской команды и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе "Зенита" голами отметились Артем Дзюба и Малком.Ответный матч плей-офф Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом" состоится в Испании в четверг, 24 февраля.Источник: Чемпионат