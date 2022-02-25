Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Саутгемптон
23:00
НорвичНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
23:00
ЭльчеНе начат
П1 2.17X 3.3П2 3.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Милан
20:45
УдинезеНе начат
П1 1.51X 4.4П2 6.6
Дженоа
23:00
ИнтерНе начат
П1 8.8X 5.4П2 1.35

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хоффенхайм
22:30
ШтутгартНе начат
П1 1.51X 4.8П2 6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
23:00
РеннНе начат
П1 4.4X 3.75П2 1.83
Сделать ставку

Боярский: судейство в игре "Зенита" с "Бетисом" было не самого высокого уровня

Известный актер Михаил Боярский, являющийся болельщиком "Зенита", высказался о судействе в ответном матче плей-офф Лиги Европы с "Бетисом" (0:0).
Фото: РИА Новости
Боярский отметил, что арбитры не лучшим образом отработали в прошедшей игре. При этом, по его словам, "Зенит" провел хороший матч.

"Судейство во вчерашней игре было не самого высокого уровня. Отменить два мяча - это просто фантастика. "Зенит" играл замечательно. По поводу отмены второго гола, видите ли, на ножку наступили футболисту "Бетиса". Они ногами играют, футбол - это же не шахматы", - сказал Боярский.

Отметим, что "Бетис" пробился в 1/8 финала Лиги Европы, победив "Зенит" по сумме двух матчей. В первой встрече испанская команда обыграла петербуржцев со счетом 3:2.

Источник: РБ Спорт

"Не нужно винить судейство, оно тут ни при чем". Петржела - о вылете "Зенита" из Лиги Европы


Теги: Боярский Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Джикия - о противостоянии с "РБ Лейпцигом" Тедеско в Лиге Европы: болельщики любят такие истории!
Зарема: у меня смешанные чувства. Смотрю практически все игры "Лейпцига" и болею за Тедеско всей душой
Итоги жеребьевки 1/8 Лиги Европы. "Аталанта" сыграет с "Байером". "Барселоне" достался "Галатасарай"
Украинцы могут перестать считаться легионерами в чемпионате Польши
"Спартак" сыграет с "РБ Лейпцигом" Тедеско в 1/8 Лиги Европы. 16
Песков: Санкт-Петербург мог бы обеспечить благоприятные условия для проведения праздника футбола 4
Дюков: решение о переносе финала ЛЧ продиктовано политическими причинами. РФС не может его поддержать 1
Россию лишили финала Лиги чемпионов, а "Спартак" и сборную — домашних матчей 4
"Спартак" - о переносе матчей на нейтральное поле: ознакомились с релизом УЕФА. Мы готовы к разным сценариям
Российские и украинские клубы, которые играют в еврокубках, будут проводить домашние матчи на нейтральном поле 12
Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж 17
Мостовой: "Зенит" в Лиге Европы вообще играть не должен 8
Лепехин: по этой логике все соревнования в Америке на протяжении последних 20-ти лет нужно отменять 3 эксклюзив
Чистяков - об отмененном голе в ворота "Бетиса": раз обратились к VAR, значит нарушение было 2
Рой Кин: "МЮ" стоит назначить на пост главного тренера Симеоне
Боярский оценил выступление Сергеева в матче с "Бетисом"
Червиченко - о невыходе «Зенита» в следующую стадию Лиги Европы: так хотели, наверное, не засчитать гол - не засчитали 2 эксклюзив
Радченко: "Зенит" провел хороший матч и выглядел сильнее "Бетиса" 1
Боярский: судейство в игре "Зенита" с "Бетисом" было не самого высокого уровня 7
Мертенс: "Барселона" отлично сыграла, а "Наполи" был не на своем уровне
Смородская: не согласна с похвалой в адрес "Зенита" после матча с "Бетисом" 5
Тедеско прокомментировал выход "Лейпцига" в 1/8 финала Лиги Европы 1
"Не нужно винить судейство, оно тут ни при чем". Петржела - о вылете "Зенита" из Лиги Европы 1
Альба - о победе над "Наполи": будем так играть - большие результаты придут
Боярский: безумно обидно. "Зенит" намного выше классом, чем "Бетис" 16
Сутормин - о ничьей в матче с "Бетисом": неплохая игра с нашей стороны. Болельщикам она должна была понравиться 2
Семак: на игру с "Бетисом" мы выпустили самый атакующий вариант состава
Вместо Дзюбы и Сергеева забил Чистяков, Ерохин отменил гол. Оценки игроков «Зенита» за ничью с «Бетисом»
Спаллетти - о поражении от "Барселоны": "Наполи" разочаровал своих болельщиков
Пеллегрини: в игре с "Зенитом" "Бетис" подсознательно включил осторожность 1
Все новости
-