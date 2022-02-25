Боярский отметил, что арбитры не лучшим образом отработали в прошедшей игре. При этом, по его словам, "Зенит" провел хороший матч.
"Судейство во вчерашней игре было не самого высокого уровня. Отменить два мяча - это просто фантастика. "Зенит" играл замечательно. По поводу отмены второго гола, видите ли, на ножку наступили футболисту "Бетиса". Они ногами играют, футбол - это же не шахматы", - сказал Боярский.
Отметим, что "Бетис" пробился в 1/8 финала Лиги Европы, победив "Зенит" по сумме двух матчей. В первой встрече испанская команда обыграла петербуржцев со счетом 3:2.
Источник: РБ Спорт
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Боярский: судейство в игре "Зенита" с "Бетисом" было не самого высокого уровня
Известный актер Михаил Боярский, являющийся болельщиком "Зенита", высказался о судействе в ответном матче плей-офф Лиги Европы с "Бетисом" (0:0).
Фото: РИА Новости