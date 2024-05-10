- Здорово, что Миранчук сыграет в финале еврокубка. Это глоток свежего воздуха для нашего футбола. Было бы ещё лучше, если бы футболист играл с первых минут. Но Миранчук является больше игроком ротации. В любом случае Гасперини даёт ему время. Видно, что Миранчук горит желанием правильно использовать отведённое ему время. Желаю ему в финальной игре выйти и забить гол, чтобы повторить достижение Аленичева, который забивал в финале Лиги чемпионов. Русский человек в финале Лиги Европы - это уже здорово, - передаёт слова Кирьякова "Чемпионат".
В ответной встрече полуфинала Лиги Европы итальянская "Аталанта" крупно обыграла французский "Марсель" со счётом 3:0 и вышла в финал Лиги Европы (первый матч 1:1). 28-летний российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на замену на 55-й минуте игры при счёте 2:0.
51-летний экс-полузащитник Дмитрий Аленичев является единственным российским футболистом, который забивал голы в финалах двух самых престижных еврокубков - Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (в настоящее время - Лига Европы). В обоих случаях российский хавбек отличился в составе португальского "Порту", который в 2003 году победил в финале Кубка УЕФА шотландский "Селтик" (3:2), а годом позже крупно обыграл в финале Лиги чемпионов "Монако" (3:0).
Кирьяков: здорово, что Миранчук сыграет в финале еврокубка. Желаю ему забить гол, повторить достижение Аленичева
Экс-главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал выход итальянской "Аталанты", за которую выступает российский хавбек Алексей Миранчук, в финал Лиги Европы.
Фото: ФК "Аталанта"