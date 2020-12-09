ФИФА обнародовала последние изменения в рейтинге сборных за 2020 год. Сборная России по итогам года осталась 39-й в мире и 21-й в Европе, как и в конце ноября.
Напомним, 2019 год национальная команда России закончила на 38-й позиции. Таким образом, за год наша сборная опустилась на одну строчку.
Верхняя часть рейтинга не претерпела никаких изменений - лидирующую десятку по-прежнему составляют Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.
Сборная России осталась на 39 месте в обновленном рейтинге ФИФА
В итоговом рейтинге ФИФА за год сборная России сохранила за собой 39-ю строчку, на которой оставалась в конце ноября.
Фото: EPA/MANUEL LOPEZ
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