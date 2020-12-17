Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сегодня вынес решение о правомерности санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта. Судьи сократили срок отстранения России от крупных спортивных мероприятий с четырех лет до двух. Дата окончаний санкций - 16 декабря 2022 года.
Ограничения на выступления распространяются на Олимпиады и Чемпионаты Мира для взрослых.
Таким образом, сборная России, в случае попадания на Чемпионат Мира - 2022 в Катаре, будет выступать на "мундиале" без российского флага и гимна.
Также, России запрещается принимать крупные спортивные мероприятия на время санкций. Уже запланированные турниры могут не переносится в другие страны, если нет возможности это сделать без серьезных финансовых потерь.
Проведению Евро 2020 следующим летом в Санкт-Петербурге и финалу Лиги чемпионов на "Газпром-арене" санкции ВАДА не помешают.
Сборная России сможет сыграть на Чемпионате Мира - 2022 в Катаре только под нейтральным флагом
Сборная России, в случае квалификации на Чемпионат Мира - 2022 в Катаре, не сможет выступать на турнире под национальным флагом и гимном.
Фото: РФС
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