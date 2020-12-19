Это'О: чемпионат мира в России – пока что лучший за всю историю

Легендарный камерунский футболист Самюэль Это'О, выступающий послом ЧМ-2022 в Катаре, заявил о намерении превзойти достижения чемпионата мира 2018 года, проходившего в России.
Фото: ФК "Катар СК"
"Чемпионат мира в России – пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать еще лучше. Наша задача – превзойти его. Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум", - цитирует Это'О Russia Today.

ЧМ-2022 планируют провести с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, что бывший нападающий "Барселоны" и "Интера" также успел поиграть и в России. Это'О защищал цвета махачкалинского "Анжи" в 2011-2013 годах. А закончил камерунец карьеру в клубе "Катар СК".

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Теги: Это’О Чемпионат Мира
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