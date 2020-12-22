"Я с пониманием отнесся к просьбе переноса 23-го тура. Это только начало второй части сезона, и мы сами заинтересованы, чтобы не было такой плотности у игроков.
Сегодня проходило обучение на подтверждение лицензии PRO у большинства тренеров, и мы, как тренеры, понимаем, что для достижения максимальных результатов сборной и для здоровья наших игроков это нормальная просьба. Мы отнеслись к ней позитивно", - заявил Талалаев.
Напомним, сегодня состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором выступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. На этом собрании Черчесов обратился к представителям клубов с просьбой, о переносе на другую дату 23-го тура РПЛ, для лучшей подготовки команды к отборочным матча чемпионата мира 2022 года. На данный момент он запланирован на 21 марта 2021 года.
В марте предстоит провести 3 матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта будущего года у российской сборной запланирован выездной матч с Мальтой, 27 марта - домашний матч со Словенией, 30 марта - на выезде со Словакией.
Источник: Sport24
Талалаев прокомментировал просьбу Черчесова перенести 23-й тур РПЛ
Главный тренер грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев высказался по обращению наставника сборной России Станислава Черчесова, который попросил перенести 23-й тур РПЛ.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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