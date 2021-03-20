"Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами. Даже не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Они сами всем занимались", - сказал Артемов.
Ожидалось, что Головин не поучаствует в домашнем матче сборной России против команды Словении из-за антиковидных ограничений, установленных французской Лигой 1. Вместе с тем СМИ сообщали, что РФС все же договорился об участии Александра в этом матче.
Отметим, что 24 марта сборная России сыграет против Мальты на выезде. 27 марта команда Станислава Черчесова будет противостоять сборной Словении дома. 30 марта российская сборная встретится со Словакией в гостях. Все матчи пройдут в рамках отборочного раунда ЧМ-2022.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Головина: Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами
Олег Артемов, агент хавбека "Монако" Александра Головина, прокомментировал информацию СМИ о том, что игрок сможет поучаствовать в матче сборной России со Словенией.
Фото: "Монако"
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