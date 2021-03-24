Черчесов - о победе над Мальтой: игра нам не удалась и не понравилась

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты соперников по группе отбора ЧМ-2022 и отметил, что остался недоволен качеством игры своей команды.
Фото: "Getty Images"
"Удивили ли меня результаты сегодняшнего тура в нашей группе? Когда была жеребьевка, мы сказали, что у нас ровная группа. Убежден, что на Мальте у многих команд будут проблемы. Сегодня мы убедились, что к каждой команде надо правильно готовиться, что добиваться результата. Сегодня есть победа, но игра нам не удалась и не понравилась. Главное - три очка. Готовимся к следующему матчу", - сказал Черчесов.

Напомним, сборная России выступает в группе H отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Вместе с командой Черчесова в этой группе выступают команды Хорватии, Словакии, Словении, Мальты и Кипра.

В первом туре квалификационного турнира Россия на выезде победила Мальту со счетом 3:1, сборная Словении в домашнем матче обыграла команду Хорватии (1:0), а Кипр и Словения в Никосии сыграли со счетом 0:0.

Во втором туре сборная России в Сочи примет Словению, Словакия в Трнаве проведет встречу с Мальтой, а сборная Хорватии в Риеке на одноименном стадионе сыграет с Кипром. Все матчи состоятся 27 марта.

Источник: Sport24

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Теги: Черчесов Сборная Мальты Сборная России
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