– Большинство футболистов давно готовы привиться, но у кого-то сохраняется высокий титр антител — и им нет необходимости проходить данную процедуру. Да и напряженный график тренировок, игр с частыми разъездами и редкими паузами для отдыха делает проведение вакцинации весьма непростой вещью даже при наличии такого желания у спортсмена, – сказал Безуглов в интервью для "Матч ТВ".
Напомним, что сборная России выиграла первый матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 у национальной команды Мальты со счётом 3:1. Голами отметились Артём Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. Следующую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 27 марта со Словенией.
После стартового тура отборочных игр Россия занимает первую строчку в группе H.
Главный врач сборной России: большинство футболистов давно готовы привиться
Эдуард Безуглов, занимающий должность главного врача сборной России по футболу, рассказал, как игроки относятся к вакцинации от COVID-19.
Фото: сборная России
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