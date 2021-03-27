Бышовец: я оптимистично настроен в преддверии матча со словенцами

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от игры 2-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года Россия - Словения.
Фото: ТАСС
"Я оптимистично настроен в преддверии матча со словенцами. У нас есть достаточно преимуществ, чтобы добиться победы, даже тот факт, что мы подходим к этому матчу в более оптимальном физическом состоянии нежели соперник, который провел более энергозатратный матч. Это будет решающим фактором.

В прошлом матче словенцы выбрали тактику, которая себя оправдала. Проблемы сегодня могут возникнуть только в том, что предсказуемо словенцы будут играть также близко как в матче с хорватами. Словенская оборона выдержала непростые задачи, которые перед ней ставил соперник. А нам необходимо сегодня в позиционной атаке на градусы повышать креативности и непредсказуемости", - сказал Бышовец.

Напомним, матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словения состоится сегодня в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток будет дан в 17:00 мск.

В первом матче отбора ЧМ-2022 российская команда на выезде победила сборную Мальты со счетом 3:1. Голы за сборную России забили Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.

Сборная Словении на старте турнира победила дома команду Хорватии (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник словенцев Санди Ловрич.

Также сегодня в группе H, где выступают сборные России и Словении, пройдут матчи Хорватия - Кипр (20:00 мск) и Словакия - Мальта (22:45 мск).

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Бышовец Сборная России Сборная Словении
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Бийол, Мевля, Облак и Иличич в стартовом составе сборной Словении на матч с Россией
"Аталанта" анонсировала встречу России и Словении совместной фотографией Миранчука и Иличича
"Рубин" и "Тамбов" сыграли вничью в товарищеском матче. Команды на двоих забили 6 голов 1
Оздоев, Жирков и Жемалетдинов - в стартовом составе сборной России на матч со Словенией 5
"Локомотив" в контрольном матче забил 9 голов в ворота "Туапсе"
Бышовец: я оптимистично настроен в преддверии матча со словенцами
Сарри близок к заключению контракта с "Фенербахче"
Павлюченко: я никогда не курил кальян. Вот Жирков иногда любит это дело 4
Уткин: отборочный турнир для сборной России начинается сегодня. Вперед, "стасики"! 5
Семак: нельзя сказать, что есть огромнейшая разница между сборными России и Словении
Бувач объяснил прогресс Тюкавина и Захаряна в "Динамо" 2
Джикия: Хорватия - фаворит нашей группы. То, что она проиграла, нам на руку 1
"Надо брать". Геркус прокомментировал слухи о приходе Де Дзерби в "Спартак" 7
Итальянские СМИ рассказали, когда Кокорин вернется в расположение "Фиорентины" 4
Сычев: ничего общего с Марибором, кроме названия сборных, нет. России нужно побеждать Словению и забирать 3 очка
Гусев: матч со Словенией - первое серьезное испытание для сборной России 2 эксклюзив
"Крылья Советов" поздравили с днем рождения Александра Гацкана
Павлюченко: в Марибор мы летели как победители, матч со Словенией воспринимали как проходной 1
Сборная России сыграет со Словенией в красной форме (фото)
Ломовицкий извинился перед Фернандесом за эпизод, произошедший в матче "Арсенал" - ЦСКА 5
Олич: очень ценю Влашича. При мне он всегда будет играть важную роль на поле 1
Шаронов: у Кварацхелии есть потенциал на топ-уровне, но его надо максимально раскрыть
Олич: постараюсь обнаружить проблемы ЦСКА и исправить как можно быстрее 2
Голевая передача Урунова помогла сборной Узбекистана победить в товарищеском матче Гану
Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг 10
Аршавин объяснил, чем 17-летний Захарян круче 17-летнего Аршавина 24
Тонали дисквалифицировали на три игры в молодежном чемпионате Европы
Россия – Словения: встреча лидеров группы и шанс оторваться от конкурентов. Марибор держим в уме 3
Онопко: как болельщик я думал, что Гончаренко доработает в ЦСКА до мая 1
Ургант о матче Мальта — Россия: отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75 3
Все новости
-