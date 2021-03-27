"Я оптимистично настроен в преддверии матча со словенцами. У нас есть достаточно преимуществ, чтобы добиться победы, даже тот факт, что мы подходим к этому матчу в более оптимальном физическом состоянии нежели соперник, который провел более энергозатратный матч. Это будет решающим фактором.
В прошлом матче словенцы выбрали тактику, которая себя оправдала. Проблемы сегодня могут возникнуть только в том, что предсказуемо словенцы будут играть также близко как в матче с хорватами. Словенская оборона выдержала непростые задачи, которые перед ней ставил соперник. А нам необходимо сегодня в позиционной атаке на градусы повышать креативности и непредсказуемости", - сказал Бышовец.
Напомним, матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словения состоится сегодня в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток будет дан в 17:00 мск.
В первом матче отбора ЧМ-2022 российская команда на выезде победила сборную Мальты со счетом 3:1. Голы за сборную России забили Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.
Сборная Словении на старте турнира победила дома команду Хорватии (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник словенцев Санди Ловрич.
Также сегодня в группе H, где выступают сборные России и Словении, пройдут матчи Хорватия - Кипр (20:00 мск) и Словакия - Мальта (22:45 мск).
Источник: Sport24
Бышовец: я оптимистично настроен в преддверии матча со словенцами
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от игры 2-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года Россия - Словения.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!