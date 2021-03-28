Сборная России прибыла в Словакию (фото)

Подопечные Станислава Черчесова прибыли в словацкую Трнаву, где 30 марта сыграют с местной национальной командой. Матч пройдет на стадионе "Сити Арена Трнава" и начнется в 21:45 по московскому времени.После двух стартовых игр отборочного турнира сборная России, выигравшая у Мальты (3:1) и Словении (2:1), занимает первое место в группе Н. Команда Словакии дважды сыграла вничью: в первом матче отбора подопечные Штефана Тарковича не смогли забить Кипру (0:0), а потом обменялись голами с командой Мальты (2:2).Источник: пресс-служба сборной России