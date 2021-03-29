Павлюченко: словаки абсолютно неконкурентоспособны. Жду яркую победу от нашей сборной

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящем матче национальной команды со Словакией в отборе на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
Павлюченко заявил, что сборная Словакии находится в плохой форме и совершенно неконкурентоспособна.

"На мой взгляд, хозяевам поля не удастся показать свой максимум. Их национальная команда находится в отвратительной физической готовности и абсолютно неконкурентоспособна. Жду очень слабый футбол от них", - отметил экс-игрок сборной России.

Павлюченко добавил, что ждет от сборной России яркой победы. По его мнению, подопечные Станислава Черчесова начнут матч первым номером и забьют два-три гола.

"С большой долей вероятности, гости начнут встречу первым номером и забьют два-три мяча. Пропустить столько они просто не успеют, так что жду яркую викторию от нашей сборной", - заключил бывший форвард сборной России.

Матч Словакия - Россия пройдет сегодня, 30 марта. Начало встречи - в 21.45 мск.

Источник: ВсеПроСпорт.ру

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Теги: Павлюченко Сборная России Сборная Словакии
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