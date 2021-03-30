Семшов отметил, что сборная Словакии не лучшим образом провела последние игры. Вместе с тем, по его словам, сборной России не стоит недооценивать соперника. Семшов заявил, что команде Станислава Черчесова нужно хорошо подготовиться к матчу со словаками.
"Любой матч непредсказуемый, потому что соперники разные. Соперники кусающиеся, колючие. Тяжело сейчас представить, что за сборная такая Словакия, однако мы видели, что они очень тяжело играют. Но матч на матч не приходится. Нам надо сделать всё возможное, полностью быть готовыми, концентрироваться на победе. Девять очков — это уже очень хороший шанс выйти на чемпионат мира. Да, впереди много матчей, но когда ты побеждаешь претендентов на путевку, то уже полегче идти", - сказал Семшов.
Отметим, что матч третьего тура отборочного этапа ЧМ-2022 Словакия - Россия пройдет сегодня, 30 марта. Встреча начнется в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
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Семшов: мы видели, что Словакия очень тяжело играет. Но матч на матч не приходится
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче национальной команды со Словакией в отборе на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
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