По словам Широкова, он не понимает, почему Миранчук, выступающий в Серии А за "Аталанту", получает мало игрового времени в сборной России.
"Мне кажется, странно, когда человек из чемпионата Италии приезжает и сидит на скамейке. У него в последнее время хорошая пресса, играет - забивает, отдает, его похвалил главный тренер. Но приехал в сборную, и тут не играет. Для меня это странно", - сказал Широков.
Напомним, что в последнем матче сборной России Миранчук вышел на замену. Команда Станислава Черчесова играла со сборной Словакии в третьем туре отборочного этапа ЧМ-2022 (1:2). Миранчук появился на поле во втором тайме, на 58-й минуте.
Источник: РБ Спорт
"Бей вперед, окружай ворота". Широков - об игре сборной России
Широков - о Миранчуке: странно, когда человек из Серии А приезжает в сборную и сидит на скамейке
Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о ситуации с игровым временем полузащитника Алексея Миранчука в национальной команде.
Фото: AFP
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