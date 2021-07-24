"В целом выбор Карпина я одобряю, на короткой дистанции совмещение не сыграет никакой роли, а вот на длинной — это будет плохо.
Cлава Богу, что зарплата у Карпина ниже. Черчесов получал слишком много. Надо жить по средствам! Все это понимают, и Карпин в том числе", – передаёт слова Губерниева Sport24.
Напомним, вчера стало известно, что главным тренером сборной России назначен Валерий Карпин, сменивший на этом посту Станислава Черчесова. Контракт специалиста с национальной командой рассчитан до 31 декабря текущего года, однако включает в себя опцию продления.
Ранее сообщалось, что Карпин и его штаб по соглашению до 31 декабря в сумме получат около 700 тысяч евро. Годовой оклад Черчесова составлял 2,5 млн евро.
Губерниев: Черчесов получал слишком много, зарплата Карпина меньше. Надо жить по средствам!
Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поделился мнением о назначении Валерия Карпина наставником сборной России и отметил снижение стоимости оплаты труда тренерского штаба национальной команды.
Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева
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