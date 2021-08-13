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СМИ: Карпин намерен вызвать Захаряна в сборную России на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2022

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян может быть вызван в сборную России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным намерен вызвать 18-летнего футболиста для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира - 2022, которые пройдут в сентябре.

Напомним, что Захарян был включен в состав сборной России на Евро-2020, но не смог сыграть на континентальном первенстве из-за болезни.

В текущем сезоне Арсен Захарян провел в составе "Динамо" 3 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Всего за главную команду "бело-голубых" у него 16 матчей, 4 забитых мяча и 6 голевых передач.

Cборная Россия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в сентябре проведет три встречи. 1 сентября в "Лужниках" состоится матч против Хорватии (21:45 мск), 4 сентября - в гостях подопечные Карпина сыграют с Кипром (19:00 мск), а 7 сентября - пройдет домашняя игра с командой Мальты (21:45 мск).

Источник: Metaratings

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Теги: Карпин Сборная России Захарян Динамо
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