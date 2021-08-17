"Глушаков - работяга, настоящий профессионал и еще два-три года будет играть на высоком уровне, на пике своих функциональных возможностей. Считаю, он усилит сборную России. Денис горит желанием вернуться в команду, хочет помогать стране. Надеюсь, что уже в октябре он окажется в расположении национальной команды", -приводит слова Терюшкова РИА Новости.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний хавбек провел четыре игры, отличившись одним забитым мячом. Его контракт с "Химками" рассчитан до лета 2024 года.
В составе сборной России Глушаков дебютировал в марте 2011-го. Всего на счету Дениса 57 матчей и 5 голов в футболке национальной команды. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Терюшков: надеюсь, уже в октябре Глушаков окажется в расположении сборной России
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает, что полузащитник "Химок" Денис Глушаков способен усилить сборную России.
Фото: РПЛ
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