"Я покидаю медицинский штаб национальной сборной. Это было мое решение. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор команды", - приводит слова Бутовского Sport24.
Ранее появилась информация, согласно которой вместе с Бутовским медицинский штаб сборной России покинул Эдуард Безуглов, возглавляющий с июля медицинский департамент московского ЦСКА.
В сентябре национальной команде под руководством Валерия Карпина предстоит провести три матча в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года - против Хорватии, Кипра и Мальты.
Бутовский подтвердил уход из медицинского штаба сборной России
Главный врач "Рубина" Михаил Бутовский сообщил, что он покидает медицинский штаб национальной сборной России.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!