По мнению Малафеева, главным претендентом на роль первого номера национальной команды является вратарь "Рубина" Юрий Дюпин. Он играл стабильнее конкурентов, отметил Малафеев.
"Судя по тому, как каждый из вызванных вратарей проявил себя за клуб, лучше всех и стабильнее всех выглядит Дюпин. У других ребят было больше пропущенных мячей и меньше сухих игр. Но это не является ключевым фактором для определения вратаря сборной. Здесь все связано с психологическим состоянием в этот период времени - надо выглядеть хорошо и уверенно именно в плане настроя. Так что очень сложно загадывать, но я бы, наверное, назвал основным претендентом на номер один Дюпина", - сказал Малафеев.
Источник: Sport24
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Малафеев: я бы назвал основным претендентом на роль первого номера сборной Дюпина
Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, кто является главным претендентом на роль основного вратаря в национальной команде.
Фото: "Рубин"
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