Гильерме, сыгравший в воротах сборной России в матче с хорватами, заявил, что не считает себя основным голкипером команды. Он отметил, что в сборной высокая конкуренция за место в составе.
"Не считаю себя вратарем номер один в сборной, потому что нужно каждый день доказывать. Не могу расслабляться, вместе со мной много хороших вратарей, которые ждут своего шанса. Не считаю, что я номер один", - сказал Гильерме.
Источник: Матч ТВ
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Гильерме: не считаю себя вратарем номер один в сборной
Вратарь сборной России Гильерме после матча отборочного раунда ЧМ-2022 с Хорватией (0:0) высказался о своем статусе в национальной команде.
Фото: "Локомотив"
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