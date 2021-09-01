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Гильерме: не считаю себя вратарем номер один в сборной

Вратарь сборной России Гильерме после матча отборочного раунда ЧМ-2022 с Хорватией (0:0) высказался о своем статусе в национальной команде.
Фото: "Локомотив"
Гильерме, сыгравший в воротах сборной России в матче с хорватами, заявил, что не считает себя основным голкипером команды. Он отметил, что в сборной высокая конкуренция за место в составе.

"Не считаю себя вратарем номер один в сборной, потому что нужно каждый день доказывать. Не могу расслабляться, вместе со мной много хороших вратарей, которые ждут своего шанса. Не считаю, что я номер один", - сказал Гильерме.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Гильерме Сборная России
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