— Зачем нам куда-то ехать, если мы не собираемся выигрывать у Кипра. Они только что проиграли Мальте 0:3. Мы должны обыгрывать Кипр в любом случае. Не может быть других вариантов. Если мы сыграем вничью, то нам надо сниматься с чемпионата, — цитирует Лозу "СЭ".
Поединок между Кипром и Россией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года состоится сегодня, 4 сентября. Начало встречи: 19:00 мск.
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Лоза: если сборная России сыграет вничью с Кипром, то нам надо сниматься с чемпионата мира
Певец Юрий Лоза высказался о предстоящем матче сборных Кипра и России.
Фото: Getty Images
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