Валуев против нескольких капитанов в сборной России

— То, что у сборной России нет одного определенного капитана на все матчи — это неправильно. В данном случае, на мой взгляд, должен быть один "руководитель" — настоящий капитан и лидер, которого все слушаются, — цитирует Валуева Sport24.
Капитаном сборной России в поединке против Кипра станет 24-летний полузащитник Дмитрий Баринов. В игре против Хорватии с капитанской повязкой вышел защитник Георгий Джикия.
Матч Кипр — Россия начнется в 19:00 мск.
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Фото: Чемпионат
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