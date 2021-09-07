Колосков заявил, что уверен в успехе сборной России в предстоящей игре. По его словам, в матче с Мальтой всё будет зависеть от действий игроков сборной России.
"Определенную тревогу вызывают интервью, которые были у тренеров, специалистов, журналистов о том, что Мальта - неплохая команда, обыграли Кипр, страна маленькая, а команда, которая умеет играть в современный футбол. Это немного обескураживает, честно говоря. Такое ощущение, что это они играли в финале чемпионата Европы, их футболисты выступают в Италии, Франции, Испании. У меня есть четкое убеждение, что мы их пройдем, это нам под силу. Всё зависит не от Мальты, а от нашей команды", - заявил Колосков.
Отметим, что матч шестого тура квалификационного раунда ЧМ-2022 Россия - Мальта пройдет сегодня, 7 сентября. Поединок состоится на "Открытие Банк Арене" в Москве. Начало встречи - в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
Колосков сообщил, какие комментарии обескуражили его перед матчем Россия - Мальта
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча сборной России с национальной командой Мальты.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!