Напомним, что в сентябрьских матчах квалификационного раунда ЧМ-2022 российская сборная сыграла вничью с Хорватией на своем поле (0:0), победила Кипр на выезде (2:0) и обыграла дома Мальту (2:0).
Колосков отметил, что семь очков в трех играх - положительный результат для национальной команды России.
"Семь очков - очень положительный результат, особенно с учетом дефицита времени и той суматохи при назначении главного тренера, при формировании команды. В этих тяжелейших условиях пришлось Карпину дело делать, по сути познакомиться с людьми, которых он знал только издалека. Карпин отлично справился с работой", - сказал Колосков.
Источник: Sport24
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Колосков: семь очков - очень положительный результат. Карпин отлично справился с работой
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлении сборной России в сентябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
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