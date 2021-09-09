Напомним, что во всех трех сентябрьских матчах сборной России команду с капитанской повязкой выводили на поле разные игроки. Кобелев в своем комментарии заявил, что считает данную ситуацию ненормальной.
"Лично я считаю, что это ненормально. Капитан - это человек, который пользуется авторитетом и в раздевалке, и на поле. Это большая ответственность, а не просто возможность сфотографироваться с повязкой на руке. И когда каждые три дня в команде новый капитан - мне это не совсем понятно", - сказал Кобелев.
Источник: МК
Кобелев - о ситуации с ролью капитана в сборной России: лично я считаю, что это ненормально
Экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался о ситуации с ролью капитана в сборной России.
Фото: "Динамо"
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