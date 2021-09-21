Петржела заявил, что в дальнейшем главный тренер сборной Валерий Карпин не будет вызывать Дзюбу в команду.
"Дзюба, отказавшись от вызова сборную на октябрьские матчи, сделал огромную ошибку. Карпин такое не простит. Возможно, стоит говорить о завершении карьеры в сборной, ведь свой шанс при Карпине он больше не получит", - сказал Петржела.
Напомним, что Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022, которые пройдут в октябре. Форвард отказался от приглашения в национальную команду и объяснил свое решение тем, что не набрал оптимальную форму.
Источник: Чемпионат
Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России
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Петржела: Дзюба сделал огромную ошибку. Карпин такое не простит
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на отказ форварда петербургской команды Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на ближайшие матчи.
Фото: РИА Новости