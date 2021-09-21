Напомним, что Дзюба был включен в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Накануне форвард заявил, что не отправится в расположение сборной, поскольку не набрал форму.
Губерниев заявил, что Дзюба сейчас действительно не в оптимальном состоянии, чтобы быть лидером сборной. Также он отметил, что не хочет думать плохо об игроке. По словам Губерниева, Дзюба думал о лучшем для национальной команды, когда отказался от приглашения.
"С моей точки зрения, Дзюба сейчас не в самом оптимальном состоянии, чтобы быть образцом той самой гидроэлектростанции для того, чтобы помогать, чтобы зажигать, огонь которого передается и партнерам. Думаю, его максимализм приведет к тому, что он сможет обрести в ближайшее время ту форму и все-таки помочь команде. Я совсем не хочу думать плохо о Дзюбе, потому что сейчас очень много комментариев. Я не сомневаюсь, что человек, который был капитаном, действительно думает о хорошем, чтобы действительно начать помогать команде, когда у него произойдет перезарядка батарейки и он будет в оптимальном состоянии", - заявил Губерниев.
Источник: Матч ТВ
Ургант - об отказе Дзюбы от вызова в сборную России: как говорится, сделал ручкой
Губерниев прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении форварда "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России на ближайшие матчи.
Фото: "Зенит"