- Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером, - передает слова Мухина Sport24.
19-летний опорный хавбек ЦСКА Максим Мухин, включенный тренерским штабом сборной России под руководством Валерия Карпина в расширенный состав на октябрьский сбор, не вошел в итоговый список главной национальной команды. Футболист получил вызов в молодежную сборную России, главным тренером которой является Михаил Галактионов.
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Мухин: я сейчас слабее тех, кто вызван в сборную России. Согласен с главным тренером
Опорный полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал свое непопадание в окончательный список сборной России на отборочные матчи со Словакией и Словенией.
Фото: РПЛ