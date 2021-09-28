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Мухин: я сейчас слабее тех, кто вызван в сборную России. Согласен с главным тренером

Опорный полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал свое непопадание в окончательный список сборной России на отборочные матчи со Словакией и Словенией.
Фото: РПЛ
- Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером, - передает слова Мухина Sport24.

19-летний опорный хавбек ЦСКА Максим Мухин, включенный тренерским штабом сборной России под руководством Валерия Карпина в расширенный состав на октябрьский сбор, не вошел в итоговый список главной национальной команды. Футболист получил вызов в молодежную сборную России, главным тренером которой является Михаил Галактионов.

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Тюкавин, Мухин, Фольмер и Литвинов вызваны в молодежную сборную России


Теги: Сборная России Молодежная сборная России сборная России U21 Мухин
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