Напомним, Дзюба попал в расширенный список национальной команды на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Но форвард отказался от вызова в сборную, сославшись на плохую физическую форму.
"Ему нужно больше отдыха и больше концентрации для игры за "Зенит". Возможно, ему бы стоило завершить карьеру в сборной. Учитывая его отношения с Карпиным и сам отказ, его вряд ли теперь снова позовут. Точно можно сказать, что это важный для него вопрос - продолжать карьеру за сборную или нет. Решать ему самому", - цитирует Ковача Sport24.
Артем Дзюба дебютировал в составе сборной России в 2011 году. В общей сложности форвард провел за национальную команду 55 матчей, в которых забил 30 голов. Последний раз на поле в футболке сборной он выходил в июне этого года в матче Евро-2020 против Дании (1:4). В том матче Дзюба забил единственный гол российской команды.
Радослав Ковач: возможно, Дзюбе стоило бы завершить карьеру в сборной России
Бывший игрок "Спартака" Радослав Ковач считает, что нападающему "Зенита" Артему Дзюбе стоит подумать над завершением карьеры в сборной России.
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