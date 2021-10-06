"Илья потихоньку начинает восстанавливаться. По срокам еще рано говорить. Вчера у Самошникова сошла опухоль. Более подробная информация будет через пару дней. Илья точно пропустит матч со Словакией", - сказал Моисеев.
Напомним, Самошников получил повреждение в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги против "Нижнего Новгорода" (0:1). Защитнику наступили на голеностоп и он попросил замену в первом тайме игры.
Защитник Илья Самошников дебютировал за сборную России в сентябре 2021 года. Он провел за национальную команду 3 матча, сыграв в общей сложности 134 минуты.
Источник: РБ Спорт
Агент: Самошников точно пропустит матч со Словакией
Евгений Моисеев, агент защитника "Рубина" и сборной России Ильи Самошникова, рассказал о сроках восстановления футболиста.
Фото: РПЛ