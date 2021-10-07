Кузяев отметил, что накануне столкнулся на тренировке сборной с Федором Смоловым. По словам Далера, повреждение не помешает ему принять участие в ближайших матчах отбора на ЧМ-2022.
"Почему у меня рассечение и синяк под глазом? Вчера на тренировке случайно столкнулись с Федей Смоловым. После столкновения прошел многие тесты, никаких противопоказаний к тренировкам и играм у меня нет. Просто ушиб носа и лица", - сказал Кузяев.
Источник: Матч ТВ
Кузяев рассказал о своем повреждении, полученном на тренировке сборной
Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о повреждении, которое получил на тренировке национальной команды.
Фото: РФС