Милонов: количество травмированных поможет сборной России в игре со Словакией

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о матче Россия - Словакия, который пройдет в рамках отбора на ЧМ-2022.

Фото: РИА Новости





"Сегодня будет хороший результат. Я думаю, наши победят со счетом 2:1. Нам, как мне кажется, главное - показать стабильную и хорошую игру.



Дай бог, чтобы Словакия, при всем нашем уважении, была разбита. Количество травмированных, наоборот, на мой взгляд, поможет. Почему? Потому что на остальных игроках будет больше психологической ответственности, больше мобилизации и концентрации сил", - сказал Милонов.



Отметим, что матч Россия - Словакия пройдет сегодня, 8 октября, на "Ак Барс Арене" в Казани. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.



Источник: Милонов отметил, что ожидает от сборной России победы в предстоящей игре. Также он прокомментировал ситуацию с травмами в национальной команде. По словам депутата, большое количество травмированных поможет сборной России в матче со словаками."Сегодня будет хороший результат. Я думаю, наши победят со счетом 2:1. Нам, как мне кажется, главное - показать стабильную и хорошую игру.Дай бог, чтобы Словакия, при всем нашем уважении, была разбита. Количество травмированных, наоборот, на мой взгляд, поможет. Почему? Потому что на остальных игроках будет больше психологической ответственности, больше мобилизации и концентрации сил", - сказал Милонов.Отметим, что матч Россия - Словакия пройдет сегодня, 8 октября, на "Ак Барс Арене" в Казани. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.Источник: Матч ТВ