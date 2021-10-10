"Валерий Карпин – тот, кто нужен сборной России, он боец. Нельзя с игроками вести себя как с котятами, гладить их и ухаживать. Нужно быть требовательным. Пусть футболисты ненавидят тренера за его методы, но они должны играть сердцем. Все также и в Словении, в этом мы с вами похожи", - сказал Филекович.
Напомним, матч Словения - Россия пройдет сегодня в Мариборе на стадионе "Людски врт". Стартовый свисток будет дан в 21:45 мск. Встречу буде обслуживать бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем.
Сборная России победила на своем поле команду Словакии со счетом 1:0. Мяч в свои ворота в середине первого тайма срезал защитник словаков Милан Шкриньяр. Подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать 2-е место в группе H. Лидирует в группе Хорватия, которая в гостях победила Кипр (3:0). У хорватов столько же очков, сколько и у России. Словения, имея в активе 10 очков, располагается на 3-й строчке.
Источник: Р-Спорт
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Экс-футболист сборной Словении: Карпину нельзя вести себя с игроками как с котятами
Бывший футболист "Крыльев Советов" и сборной Словении Суад Филекович поделился мнением о главном тренере национальной команды России Валерии Карпине.
Фото: РФС