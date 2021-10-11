Сафонов допустил, что сборная России выйдет на матч с двумя форвардами в стартовом составе.
"Могут ли на поле в составе сборной России выйти два форварда? Почему бы и нет. Футбол - игра форвардов. Чем больше создаешь в атаке, тем глубже опускается соперник. То, что мы не выйдем в три форварда - это точно. Смолов, Заболотный и Агаларов одновременно на поле - не приснится даже в страшном сне", - сказал Сафонов.
Отметим, что встреча восьмого тура отборочного этапа ЧМ-2022 Словения - Россия пройдет сегодня, 11 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Алексей Сафонов: Смолов, Заболотный и Агаларов одновременно на поле - не приснится даже в страшном сне
Футбольный менеджер Алексей Сафонов высказался о потенциальных кадровых решениях тренерского штаба сборной России в матче со Словенией.
Фото: AP