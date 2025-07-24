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Бывший вратарь "Краснодара" может перебраться в "Сочи"

Юрий Дюпин может стать игроком сочинского клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
По данным источника, бывший вратарь "Краснодара" Юрий Дюпин может продолжить карьеру в "Сочи".

Сообщается, что 37-летний футболист уже тренируется с командой. Ожидается, что игрок подпишет контракт с клубом на один сезон.

Напомним, минувший сезон Дюпин провел в составе "Краснодара", с которым стал чемпионом России. На счету голкипера 5 матчей за "быков", в которых он пропустил 10 мячей и одну игру отстоял на ноль. Нынешним летом футболист покинул краснодарскую команду в статусе свободного агента.

Источник: "СЭ"

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