По данным источника, бывший вратарь "Краснодара" Юрий Дюпин может продолжить карьеру в "Сочи".
Сообщается, что 37-летний футболист уже тренируется с командой. Ожидается, что игрок подпишет контракт с клубом на один сезон.
Напомним, минувший сезон Дюпин провел в составе "Краснодара", с которым стал чемпионом России. На счету голкипера 5 матчей за "быков", в которых он пропустил 10 мячей и одну игру отстоял на ноль. Нынешним летом футболист покинул краснодарскую команду в статусе свободного агента.
Источник: "СЭ"
Бывший вратарь "Краснодара" может перебраться в "Сочи"
Юрий Дюпин может стать игроком сочинского клуба.
Фото: ФК "Краснодар"