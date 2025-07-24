"Не было ли мысли уйти в аренду за игровой практикой? Нет, у меня не было никаких мыслей. Работал и ждал своего шанса. Получил. Будем двигаться от игры к игре и не переставать работать", - цитирует Салтыкова "СЭ".
20-летний Никита Салтыков, играющий на позиции крайнего нападающего, перебрался в "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" в январе прошлого года. Контракт вингера с московским клубом рассчитан до конца января 2028 года. На счету нападающего молодежной сборной России 12 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах и одна результативная передача.
"Работал и ждал своего шанса". Салтыков заявил, что у него не было мыслей об уходе из "Локомотива"
Вингер "Локомотива" Никита Салтыков ответил на вопрос о своем игровом времени в московской команде.
Фото: ФК "Локомотив"