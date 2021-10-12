По мнению Боярского, Дзюба не сожалеет об отказе выступать за сборную. Артем понимает, что молодые игроки готовы составлять ему серьезную конкуренцию в национальной команде, отметил Боярский.
"Дзюба сейчас точно не кусает локти. Он мужик крепкий, ему не 19 лет. Он прекрасно понимает, что молодежь наступает на пятки. Есть принципиальные вещи. Если уж они разошлись с Карпиным во мнении, то с этим ничего не поделаешь", - заявил Боярский.
Напомним, что Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Форвард "Зенита" отказался от приглашения в команду, сославшись на то, что пребывает не в лучшей форме.
Источник: Sport24
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Боярский: Дзюба сейчас точно не кусает локти. Он мужик крепкий, ему не 19 лет
Известный актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о ситуации с отказом форварда петербургской команды Артема Дзюбы от приглашения в сборную России.
Фото: "Зенит"