Созин после победы сборной России над Словенией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022 заявил, что Дзюба нужен национальной команде.
"Да, теперь всё в наших руках, но победа ничего не решила - решит всё матч в Хорватии. Но важно сказать другое: сейчас многие говорят про то, что Дзюба кусает локти. Но Артем нужен этой сборной, ведь с Хорватией ей необходимы сильнейшие. Личные обиды людей сейчас неинтересны, интересен только выход на чемпионат мира", - сказал Созин.
Напомним, ранее Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи квалификационного раунда ЧМ-2022, сославшись на то, что пребывает не в лучшей форме. До этого Артема включили в расширенный состав сборной на указанные матчи.
Источник: Чемпионат
Непомнящий: считаю Дзюбу одним из лучших центрфорвардов России. Но кроме футбольных есть и другие качества
Созин: многие говорят, что Дзюба кусает локти. Но Артем нужен сборной России
Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался об отсутствии форварда "Зенита" Артема Дзюбы в составе сборной России.
Фото: "Зенит"