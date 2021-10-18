- С появлением Кафанова в тренерском штабе сборной России стало видно, что есть определенный подход, который уже приносит результаты. Появилась закономерная ротация, позволяющая не зависеть от одного определенного вратаря. Меня абсолютно не удивит, если в следующем цикле матчей сборных мы увидим в воротах другого голкипера. Это хорошо, что есть группа вратарей, одинаково достойных быть первым номером, - передает слова Малафеева Sport24.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин, назначенный на эту должность в конце июля 2021 года, пригласил в свой штаб в качестве специалиста по вратарям старшего тренера "Ростова" Виталия Кафанова. В сентябре сборная России провела три отборочных матча к Чемпионату мира-2022 - против сборных Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0). Во всех них ворота защищал голкипер "Локомотива" Гильерме, не пропустивший ни одного гола. В двух октябрьских матчах против сборных Словакии (1:0) и Словении (2:1) в воротах национальной команды сыграл вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.
Малафеев: меня абсолютно не удивит, если в следующем цикле матчей сборных мы увидим в воротах другого голкипера
Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев высказал мнение о текущей ситуации с вратарями в национальной команде.
Фото: ТАСС