Матчи Скрыть

Сделать ставку

Баринов заявил о готовности стать капитаном сборной России

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов высказался о подготовке национальной команды к решающим матчам отбора на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
"В первую очередь мы готовимся к Кипру, и только потом - к Хорватии. А главный тренер решит, кому играть, а кому - отдыхать. Мы рассчитываем на шесть очков в этих матчах. Никаких мыслей о ничьей с хорватами", - сказал Баринов.

Также он ответил на вопрос о готовности стать капитаном сборной на постоянной основе.

"Если тренер примет решение передать капитанскую повязку, я к этому готов", - заявил Баринов.

Отметим, что вскоре сборная России проведет два заключительных матча в групповом раунде отбора на ЧМ-2022. 11 ноября команда Валерия Карпина примет Кипр в Петербурге. 14 ноября российская сборная сыграет с Хорватией в Сплите.

Сборная России, набрав 19 очков, возглавляет турнирную таблицу группы H. Отрыв от идущей второй Хорватии составляет два очка.

Источник: Матч ТВ


Теги: Баринов Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Агент Миранчука объяснил, почему полузащитник "Аталанты" не вернется в РПЛ
Самошников и Захарян не сыграют за сборную России из-за травм. В команду вызван Круговой
Арустамян: Ваноли ожидает назначение в "Спартак" до конца года 1
Арустамян: скаут "ПСЖ", вероятно, станет спортивным директором "Спартака" 1
Селюк: Гогуа расторгнет контракт с ЦСКА буквально сегодня, завтра, послезавтра 3
Экс-президент РПЛ Прядкин стал советником главы УЕФА 2
Адамов: Карпин — прекрасный человек. В жизни он не такой, каким мы видим его в СМИ
Уилкшир: я бы не удивился, если бы в ближайшее время Кокорин вернулся в Россию 2
Клаудиньо прокомментировал результат матча "Урал" - "Зенит"
Клаудиньо: хотел бы извиниться перед Адамовым. Не собирался играть так грубо 1
Ловрен - об игре "Зенита" в матче с "Уралом": мы провели один из худших первых таймов за всю мою карьеру
Калиниченко объяснил, почему считает, что "Спартаку" нужно уволить Виторию 8
Самедов прокомментировал решение Реброва завершить карьеру
СМИ: Ваноли зимой может сменить Виторию на посту наставника "Спартака". Идут переговоры о подписании контракта 4
Разгром "Торпедо" в Грозном и волевая победа "Оренбурга". Обзор 21-го тура ФНЛ
Мбаппе высказался о будущем Почеттино в "ПСЖ" 1
Источник: Антону Миранчуку не потребуется операция
Артем Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры 6
Соболев - об игре с "Локомотивом": во втором тайме было чувство, что мы победим 3
Геркус: "Локомотив", похоже, остался в раздевалке во втором тайме матча со "Спартаком"
Губерниев: Витория будет уволен рано или поздно. Скорее рано, чем поздно 5
Баринов заявил о готовности стать капитаном сборной России 2
Семин отреагировал на назначение Шевченко главным тренером "Дженоа"
Одноклубник Кокорина намерен отказаться от трансфера в "Арсенал" 4
Хохлов прокомментировал информацию об отставке с поста главного тренера "Ротора"
Умяров ответил на вопрос, попрощался ли Витория с игроками "Спартака" после матча с "Локомотивом"
Баринов: сам не понимаю, что случилось с "Локомотивом" во втором тайме игры со "Спартаком"
Литвинов глупо удалился, Умяров перевернул ход матча, арбитр сломал игру. Оценки игроков за матч «Спартак» – «Локомотив» 14
Каррера: Витория сумел найти правильные решения, чтобы в меньшинстве "Спартак" играл наравне с "Локомотивом" 3
"Милан" сыграл вничью в дерби с "Интером"
Все новости
-