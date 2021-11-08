"В первую очередь мы готовимся к Кипру, и только потом - к Хорватии. А главный тренер решит, кому играть, а кому - отдыхать. Мы рассчитываем на шесть очков в этих матчах. Никаких мыслей о ничьей с хорватами", - сказал Баринов.
Также он ответил на вопрос о готовности стать капитаном сборной на постоянной основе.
"Если тренер примет решение передать капитанскую повязку, я к этому готов", - заявил Баринов.
Отметим, что вскоре сборная России проведет два заключительных матча в групповом раунде отбора на ЧМ-2022. 11 ноября команда Валерия Карпина примет Кипр в Петербурге. 14 ноября российская сборная сыграет с Хорватией в Сплите.
Сборная России, набрав 19 очков, возглавляет турнирную таблицу группы H. Отрыв от идущей второй Хорватии составляет два очка.
Источник: Матч ТВ
Баринов заявил о готовности стать капитаном сборной России
Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов высказался о подготовке национальной команды к решающим матчам отбора на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости